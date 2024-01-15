"Она не виновата": Лика Стар развеяла слухи о кознях Пугачевой и их конфликте

"Она не виновата": Лика Стар развеяла слухи о кознях Пугачевой и их конфликте
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Лика Стар редко дает интервью. Тем интереснее было встретиться со звездой за кулисами грандиозного концерта "Дискотека Суперстар" в столичном "Крокусе"

Имя Лики Стар окружает немало слухов. Обсуждают и ее звучный псевдоним, и жизнь в Италии, и даже конфликт с Аллой Пугачевой, который якобы случился три десятилетия назад. Корреспондент "Утро.ру" решил поставить точку этим кривотолкам и узнать все из первых уст.

Лика, у Вас трое детей. Чем они занимаются?

Старшему – Артемию – 28 лет. Он живет в Милане, работает там менеджером в пятизвездочном отеле. Дочери Аллегре 19 лет, она поступила в итальянский университет на факультет гражданской инженерии. А младшему Марку в апреле будет 13, он пока учится в школе, хотя уже является неоднократным чемпионом Италии по кунг-фу и тай-чи (боевые искусства и методы самообороны – Прим. ред.). В прошлом году, пока я участвовала в проекте "Ты – суперстар!" на НТВ, он привез три "золотые" медали. Марк играет на гитаре, да у всех детей есть музыкальный слух, они все развиты в творческом отношении, просто не пошли в шоу-бизнес.

А Ваши песни они любят, слушают дома?

Все мои дети слушают совершенно другую музыку, для них я вообще не артист, а просто мама. Происходит эдакий разрыв поколений. Хотя моя песня "Би-Би Такси", как они говорят, им нравится.

 

 

Эта песня вышла в 1991-м и до сих пор остается суперхитом. Но много писали, что в начале карьеры Вам вставляли палки в колеса. Пресса предполагала даже, что якобы "зажимала" Вас Алла Пугачева – мол, у случился какой-то конфликт...

В нашем шоу-бизнесе всегда всем было трудно. Всегда есть подводные камни. Наверное, каких-то вещей я могла бы добиться более простым путем, но козни, которые мне чинили, позволили мне искать новые креативные пути для реализации. Человеку можно перекрыть кислород, но запретить делать ему что-то невозможно. Я в итоге смогла развиться лучше и больше. Например, именно тогда родилась "Одинокая Луна", которая в 1995 году взорвала все музыкальные площадки. Что же касается Аллы Борисовны, то не верьте слухам и сплетням, от которых я давно устала. Просто однажды у меня случилось несогласие с ее предложением, и все. Я с ней после этого встречалась много раз, и никаких недомолвок между нами нет. Она не виновата – меня никто не задвигал, не стирал ластиком, я продолжала все эти годы развиваться.

От рождения Вы были Ликой Павловой. А Лика Стар – это эффектный творческий псевдоним. Но до сих пор не все знают, как он родился…

Изначально я начинала вступать как диджей Лика МС, занималась дискотеками. Потом начала читать рэп. А когда стала менять свой стиль, то поняла, что выбранный псевдоним не подходит к музыке, которую я делаю. Как-то, сидя дома – а жила я тогда на 15-м этаже – стала глядеть на звезды, которые были близко-близко. Сидела и думала: "Ну, где-то же есть моя звезда, которая будет мне светить всегда!" Эта мысль показалась мне элегантной, и я назвала себя Ликой Стар. Надеясь, что для кого-то стану счастливой путеводной звездой. Так и случилось в итоге.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Охамевшая Сердючка получила по заслугам

Артисту надавали по шапке за границей

Простой тест на эрудицию: оцените свой кругозор

Проверьте свои познания

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей