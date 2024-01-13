"Дура была": исполнительница хита "Америка-разлучница" Шведова осталась без денег

"Дура была": исполнительница хита "Америка-разлучница" Шведова осталась без денег
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Певица рассказала о полученном уроке

В 1990 году ярка и самобытная Ирина Шведова стала лауреатом телефестиваля "Песня года" с композицией "Белый вальс". А еще через год – с песней "Америка-разлучница". Они стали ее "фирменными" хитами. Но не устала ли звезда от них? Об этом за кулисами концерта "Ты – суперстар!" в столичном "Крокусе" она рассказала корреспонденту "Утро.ру".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Настоящие хиты живут очень долго, – убеждена певица. – Зрители все время их требуют, ждут, не отпускают без них. Как-то я пожаловалась маме (актриса Людмила Томашевская – Прим. ред.), что устала от "Белого вальса" и "Америки-разлучницы", хотя пела их к тому времени всего два-три года. И она мне строго сказала: "Ирина, это непрофессионально! Эти песни сделали тебе имя! Ты должна каждый раз выходить, как в первый или последний раз, проживать песню до конца!" Что я и делаю уже более тридцати лет".

Но много ли певица заработала на этих шлягерах? "Я раздала все деньги, – призналась Шведова. – Кому-то дала на учебу (у певицы есть дочь Надежда Шведова-Демарина и внук Никита – Прим. ред.), кому-то еще на что-то. Ничего в кубышку не складывала, квартир и машин не покупала. Дура была, наверное".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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