76-летний певец не стеснялся в выражениях

20 мая 2004 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону случился uhjvrbq скандал. Тогда Филиппу Киркорову не понравились вопросы журналистки Ирины Ароян, и он заметил в сердцах: "На пресс-конференции к звездам надо приходить подготовленными, а не так, как вы: вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду. Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон". Гневная отповедь была щедро сдобрена обсценной лексикой.

А 12 января 2024 года, спустя 20 лет, за дилетантские вопросы отчитал еще одну журналистику и Вячеслав Малежик. Это случилось за кулисами концерта "Ты – суперстар! в столичном "Крокусе" Правда, Киркорову в момент скандала было 37 лет, а Малежику скоро стукнет 77.

"Как вы провели новогодние праздники?" – спрашивала 76-летнего артиста корреспондент одного из телеканалов. "Вы задаете неинтересные вопросы!" – отрезал мудрый музыкант. Журналистку это не смутило и она снова бросилась в бой. "О чем вы мечтаете?" – ничтоже сумняшеся продолжила девушка атаковать мэтра. "К интервью со звездами надо готовиться!" – прочихвостил ее раздосадованный банальностями исполнитель хита про "Провинциалку". И отказался продолжать пустой диалог диалог. Ему гораздо интереснее говорить о музыке, чем обсуждать подобную ерунду.