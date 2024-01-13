Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
20 мая 2004 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону случился uhjvrbq скандал. Тогда Филиппу Киркорову не понравились вопросы журналистки Ирины Ароян, и он заметил в сердцах: "На пресс-конференции к звездам надо приходить подготовленными, а не так, как вы: вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду. Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон". Гневная отповедь была щедро сдобрена обсценной лексикой.
А 12 января 2024 года, спустя 20 лет, за дилетантские вопросы отчитал еще одну журналистику и Вячеслав Малежик. Это случилось за кулисами концерта "Ты – суперстар! в столичном "Крокусе" Правда, Киркорову в момент скандала было 37 лет, а Малежику скоро стукнет 77.
"Как вы провели новогодние праздники?" – спрашивала 76-летнего артиста корреспондент одного из телеканалов. "Вы задаете неинтересные вопросы!" – отрезал мудрый музыкант. Журналистку это не смутило и она снова бросилась в бой. "О чем вы мечтаете?" – ничтоже сумняшеся продолжила девушка атаковать мэтра. "К интервью со звездами надо готовиться!" – прочихвостил ее раздосадованный банальностями исполнитель хита про "Провинциалку". И отказался продолжать пустой диалог диалог. Ему гораздо интереснее говорить о музыке, чем обсуждать подобную ерунду.
Ведущая рассказала о проблемах в семье