73-летний Буйнов признался в любви известной артистке

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Народный артист России Александр Буйнов всегда пользовался популярностью не только как талантливая, творческая личность, но и как мужчина. Певец был женат несколько раз, посчитать его неофициальные романы просто невозможно. Однако известно, что у звезды есть внебрачный сын, а также дочь от второго брака и внуки.
С нынешней супругой 73-летний исполнитель хита "Пустой бамбук" женат уже сорок лет. При этом общими детьми пара так и не обзавелась. Личная жизнь звезды до сих пор интересует его многомиллионную армию поклонников. Россияне любят и уважают артиста не только за творчество, но и за крепкую патриотическую позицию.
Несмотря на возраст, Александр Буйнов продолжает активно выступать и радовать своих фанатов новыми песнями. После очередного концерта он пообщался с журналистами и рассказал о самом сокровенном. Певец шокировал россиян, признавшись в любви к известной певице.
Как оказалось, звезда до сих пор испытывает чувства к народной артистке СССР Алле Пугачевой. Музыканты дружат вот уже полвека. Однако Александр Буйнов был огорчен тем, что Примадонна не предупредила его о кратковременном приезде в Россию.
Певец подчеркнул, что хотел бы встретить подругу на вокзале, подарить ей букет алых роз и пригласить в кафе. Буйнов добавил, что уже 50 лет мечтает поцеловать Аллу Пугачеву, в которую влюблен...
"Влюблен, влюблен, конечно, влюблен! Как же можно в нее не влюбиться?" – ответил на прямой вопрос Александр Буйнов.
К слову, Алла Пугачева за последнее время отвернулась не только от старых друзей, но даже от бывшего мужа Филиппа Киркорова.
Артисту надавали по шапке за границей
Лика Стар редко дает интервью. Тем интереснее было встретиться со звездой за кулисами грандиозного концерта "Дискотека Суперстар" в столичном "Крокусе"