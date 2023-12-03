"Ее многие называют монстром": 73-летний Буйнов оказался подкаблучником жены

"Ее многие называют монстром": 73-летний Буйнов оказался подкаблучником жены
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
На фестивале "Песня года" Александр Буйнов выступил с композицией "Сколько стоит доброта". А за кулисами его ждал корреспондент "Утро.ру",

Александр Буйнов женат уже в третий раз. С 25 сентября 1984 года его супругой является врач-косметолог Елена Буйнова (в девичестве Гутман), которая на 10 лет младше. Певец говорит, что она – самая желанная женщина в его жизни. Хотя в шоу-бизнесе многие знают о ее сложном характере и взрывной натуре. Как же они уживаются, эти вода и пламень? Корреспондент "Утро.ру" выяснил это у самого артиста.

"Я всегда доверяю любому выбору и решению жены,  – говорит певец. – Просто я – подкаблучник. А жить под каблуком – это профессия, и не каждый сможет". 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Алена – жесткий и правильный человек, но нашел к ней подход, – уверяет исполнитель. – Хотя многие, кто с ней не знаком, называют ее монстром. Но все дело в том что ее просто боятся – она очень требовательный человек. Для нее важно, чтобы все было исполнено четко и профессионально. Поэтому люди и не могут понять, что она не жестокий, а жесткий человек".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Но все описанное относится в основном к работе – Алена помогает в артистической карьере талантливого мужа. А личном плане она какая? "Кто сверху? Я! Вот и ответ на вопрос, какая она в личном плане", – смеется Буйнов.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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