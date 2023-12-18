Еле ходит: что сейчас происходит с Буйновым

На съемках главного новогоднего концерта певец здорово хромал и выглядел уставшим

Александр Буйнов вновь привлек к себе внимание прессы. На съемках новогоднего концерта многие заметили, что певец выглядит уставшим и сильно хромает.

Несмотря на возраст, 73-летний артист по-прежнему пользуется популярностью и востребован, особенно в дни новогодних корпоративов. Он и сам старается не пропускать важные праздничные события. Однако недавно коллеги заметили хромоту – видимо, плотный рабочий график все-таки утомителен для звезды. За кулисами знаменитость еле ходил.

При этом как только артист вышел на сцену от прихрамывания не осталось и следа. Комментариев по поводу своего здоровья певец не дал, только сообщил, что готовится к Новому году – его он будет встречать с любимой женой Еленой.

Напомним, в последнее время очень много артистов перенесли болезнь. Сначала захромал Михаил Боярский, потом в больницу увезли композитора Александру Пахмутову. Следом с пневмонией на больничную койку попала Лера Кудрявцева, а на операционном столе – Леонид Агутин.

Ранее Александр Буйнов рассказал о своих семейных отношениях и характере жены, которую многие считают монстром.

