Обдал холодом: Буйнов вспомнил о тайном разговоре с предавшей Россию Пугачевой

Обдал холодом: Буйнов вспомнил о тайном разговоре с предавшей Россию Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Певец без утайки раскрыл каждое слово

Новым гостем шоу "Эмпатия Манучи" с Вячеславом Манучаровым стал певец Александр Буйнов. В ходе передачи артисты много говорили о политике, своего и даже об Алле Пугачевой.

Слухи о том, что многолетняя дружба Буйнова и Пугачевой прекратилась вместе с ее отъездом за границу, дошли и до ведущего шоу, который попросил своего гостя либо подтвердить, либо опровергнуть сплетни.

По словам Александра Буйнова, их общение с Алло Пугачевой продолжается до сих пор, пусть они и оказались буквально по разные стороны баррикад: он СВО поддержал, в то время как певица ее осудила. Несмотря на это, они регулярно переписываются, а на прощании с Валентином Юдашкиным смогли даже обменяться несколькими фразами.

Александр приехал на похороны чуть заранее, поэтому успел поздороваться со всеми и сесть в центре. Алла же опоздала, поэтому заняла свое место в стороне от друга. Тем не менее, когда церемония закончилась, артистам удалось пообщаться, сообщил Буйнов. С его подачи в Сеть попали и те слова, которыми обменялись во время своего последнего личного разговора артисты.

"Я подошел к Алле и сказал: "Привет, сестра. Как дела?" Она ответила: "Здорово, брат". Перекинулись еще парой фраз, и все", – рассказал Александр Буйнов подробности встречи с Аллой Пугачевой.

Источник: Youtube, канал "Эмпатия Манучи" ✓ Надежный источник
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