"Собирает по обочинам бутылки": соседка рассказала о реальной жизни Буйнова

Загородный особняк в поселке Крекшино певец Александр Буйнов строил более шести лет, причем проект и дизайн дома разрабатывал самостоятельно. Соседка легендарного артиста эстрады поделилась с "Утро.ру" наблюдениями о нем.

Премия Росприроднадзора "Экология – дело каждого" объявила имена победителей III сезона. В ее судейскую коллегию входили глава Росприроднадзора Светлана Радионова, телеведущие Николай Дроздов и Елена Летучая, путешественник Федор Конюхов, художник Никас Сафронов и другие знаменитости.

Участвовала в премии и радиоведущая Алла Довлатова. Она рассказала важности экологического образования. "В дело экологии каждый их нас может внести свой вклад, – уверена Довлатова. – Например, в детском саду у моей младшей дочери (13 апреля 2017 года родила дочь Марию – Прим. ред.) собирают пробки, крышки, использованные батарейки".

"Мой сосед по даче - певец Александр Буйнов, – призналась Довлатова. – Он каждый вечер идет гулять с собакой и параллельно собирает по обочинам бутылки".

"Собирает он в полиэтиленовый пакет еще и бумажки, и вообще весь мусор, который необдуманно бросают люди. А Саша, несмотря на то что он Народный артист России, собирает все это и потом выбрасывает в контейнер", – продолжает соседка.

"Просто у него есть уважение и любовь к этому миру. И я им восхищаюсь, ведь каждый вечер он на своем боевом посту!" – рассказал телеведущая о реальной жизни известного на всю страну музыканта.