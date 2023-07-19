Президент Украины сам лишил себя почвы под ногами

Александр Буйнов, как и многие артисты старой гвардии, поддержали политический вектор, которому сейчас следует Россия. При этом, в своих высказываниях он старается быть максимально сдержанным и в последнем своем интервью не захотел даже сильно критиковать президента Украины Владимира Зеленского, которому пару ласковых не успел высказать лишь только самый ленивый.

Певец, встретившийся с Вячеславом Манучаровым на его ток-шоу, много говорил о политике и личности Владимира Зеленского. Раскрыл он в ходе разговора и фатальную ошибку нынешнего президента Украины.

Ни для кого не секрет, что Зеленский до начала своей политической карьеры был простым актером. И именно в этой сфере, уверен Александр Буйнов, мужчине и следовало оставаться. Ведь со стороны хорошо заметно, что свои обязанности он выполняет не от чистого сердца, а относится к своей деятельности как к очередной роли.

"Он актер и останется им до того, как его будут провожать в последний путь", – поделился своими соображениями Буйнов.

Ровно по этой причине те, кто смотрел выступления Владимира Зеленского, и подозревают его в интересе к запрещенным веществам. Виной тому, считает Александр Буйнов, слишком яркая и интенсивная реакция президента Украины, которая, на самом деле, лишь признак его актерского переигрывания.

"Президент Украины – хороший артист. Был. Он веселый клоун", – констатировал Александр Николаевич.



Впрочем, не смотря на то, что певец целиком и полностью поддерживает начало СВО, близок он с Аллой Пугачевой, которая это политическое решение осудила. Общественности Александр Буйнов на днях рассказал о том, как складываются их отношения после побега артистки из России.

