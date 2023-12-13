"Тяжелая штука": портниха Пугачевой раскрыла неизлечимую болезнь певицы

"Тяжелая штука": портниха Пугачевой раскрыла неизлечимую болезнь певицы
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Никакие медикаментозные терапии не могли облегчить состояние Примадонны

Любовь Аксенова, много лет проработавшая личной портнихой Аллы Пугачевой, призналась, что в действительности артистка никогда не была настолько здоровой и цветущей, какой хотела показаться на сцене. Неизлечимое заболевание преследует ее с самой юности, однако Примадонна старательно скрывает его от поклонников.

Как выяснилось, сильные боли в ногах сопровождают Примадонну на протяжении всей карьеры.

"Подагра с молодости – это тяжелая штука", – с сочувствием говорит Аксенова.

По ее словам, с профессией Пугачевой, которая обязывает ее часами находиться на сцене, лечение проходило особенно трудно и не давало больших результатов. Таблетки и мази приносили лишь временное облегчение. Поэтому во время каждого концерта помощники артистки встречали ее за кулисами с холодной тряпкой, которой старательно окручивали ноги певицы, чтобы хоть немного снять воспаление. После этого Пугачева обувалась и вновь выходила на сцену, превозмогая боль.

Аксенова отметила, что певица даже была вынуждена носить обувь разного размера – так долгая ходьба ей давалась легче. 

Несмотря на страдания, Пугачева никогда не жаловалась при посторонних и не демонстрировала слабость на людях. Она тщательно скрывала проблемы, продолжая выступать на каблуках. Сегодня, в возрасте 73 лет, Алла Борисовна вынуждена признать, что подагра – неизлечима, и научиться жить с этим недугом.

Ранее гитарист Пугачевой выдал правду об "облысении" певицы после Чернобыля.

Источник: МК
По теме

"Иначе за одно место подвесит": Киркоров рассказал о строгих запретах Хайдарова

Король российской эстрады обещал держаться и не сломаться на полпути к заветной цели.

Принято важное решение для обрушения цен на яйца

Эффекта призвали ждать в ближайшее время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей