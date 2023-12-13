"Тяжелая штука": портниха Пугачевой раскрыла неизлечимую болезнь певицы

Никакие медикаментозные терапии не могли облегчить состояние Примадонны

Любовь Аксенова, много лет проработавшая личной портнихой Аллы Пугачевой, призналась, что в действительности артистка никогда не была настолько здоровой и цветущей, какой хотела показаться на сцене. Неизлечимое заболевание преследует ее с самой юности, однако Примадонна старательно скрывает его от поклонников.

Как выяснилось, сильные боли в ногах сопровождают Примадонну на протяжении всей карьеры.

"Подагра с молодости – это тяжелая штука", – с сочувствием говорит Аксенова.

По ее словам, с профессией Пугачевой, которая обязывает ее часами находиться на сцене, лечение проходило особенно трудно и не давало больших результатов. Таблетки и мази приносили лишь временное облегчение. Поэтому во время каждого концерта помощники артистки встречали ее за кулисами с холодной тряпкой, которой старательно окручивали ноги певицы, чтобы хоть немного снять воспаление. После этого Пугачева обувалась и вновь выходила на сцену, превозмогая боль.

Аксенова отметила, что певица даже была вынуждена носить обувь разного размера – так долгая ходьба ей давалась легче.

Несмотря на страдания, Пугачева никогда не жаловалась при посторонних и не демонстрировала слабость на людях. Она тщательно скрывала проблемы, продолжая выступать на каблуках. Сегодня, в возрасте 73 лет, Алла Борисовна вынуждена признать, что подагра – неизлечима, и научиться жить с этим недугом.

Ранее гитарист Пугачевой выдал правду об "облысении" певицы после Чернобыля.