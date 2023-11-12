Лишить гражданства и выгнать из страны: Арбенину хотят жестко наказать

Артистке посоветовали уехать в Израиль

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в последнее время является главной фигуранткой скандалов. Как известно, она выступила против российской спецоперации, однако это никак не сказалось на ее востребованности в России. Тем не менее, некоторое время назад выступления артистки начали отменять. А затем она решила сделать новое политическое заявление, но уже относительно ситуации в Израиле.

Некоторое время назад Арбенина поддержала матерей и жен солдат, которые отправились в зону СВО. Она сказала им массу приятных слов и принесла много радостных впечатлений, разрешив некоторым даже выступить с ней на одной сцене. Тогда общественность решила, что артистка поменяла свои взгляды. Однако депутат ГД Александр Бородай не верит в это.

По его словам, Диана Арбенина – "русофобская бабища". Он считает, что у артистки только одна родина – это Израиль. И там ей самое место. Депутат хочет жестко наказать певицу, как всех остальных людей, которые после резких публичных заявлений могут спокойно переходить российскую границу.

"Надо их всех лишить гражданства, запретить въезд в Россию. Пусть живут, где хотят", – подытожил он.