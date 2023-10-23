Оскандалившаяся Арбенина сделала заявление после испорченного концерта

Выступление звезды пошло не по плану

Известной российской рок-исполнительнице Диане Арбениной сегодня не позавидуешь. Артистка попала в череду скандалов из-за своей политической позиции. Многие патриотично настроенные граждане, а также активисты потребовали отменить концерты звезды, выступившей против СВО.

Против певицы ополчился общественный деятель Виталий Бородин. Он заподозрил, что Диана Арбенина может быть причастна к дискредитации Вооруженных сил РФ, в связи с чем обратился в Генеральную прокуратуру. Также некоторых россиян не устроила позиция артистки по палестино-израильскому конфликту.

Однако концерт группы "Ночные снайперы" в Новосибирске состоялся вопреки всем протестам. Без скандалов, разумеется, не обошлась. Выступление звезды было испорчено по техническим причинам: в какой-то момент в зале отключилось электричество и погас свет.

Диана Арбенина не оставила без внимания чрезвычайное происшествие и сделала заявление в своем телеграмм-канале. Она поблагодарила поклонников, которые сохраняли спокойствие в кромешной тьме.

"Я была в толпе когда выключился свет и видела как люди вели себя в темноте. Зал стал одним целым, большим организмом доверяющим друг другу. Вот ради чего все это происходит так много лет", – пофилософствовала Диана Арбенина.

Ранее мы сообщали об отмене концертов Алексея Кортнева после критики СВО.

