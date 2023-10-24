Уставшая от скандалов Арбенина поддержала участников СВО

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В многосерийном скандальном "сериале" с участием Дианы Арбениной, похоже, поставлена точка. Любимая миллионами россиян певица и поэтесса определилась со своей политической позицией, устав от постоянной критики патриотично настроенных граждан.
Диана Арбенина поддержала участников специальной военной операции – теперь уже однозначно. Ранее именно недосказанность вызывала вопросы у ее поклонников. Намеки на критику решения главы государства находили даже в песнях рокерши.
Общественники и вовсе требовали от правоохранительных органов проверить звезду на предмет дискредитации ВС РФ, за что, к слову, можно отправиться в места не столь отдаленные. Особенно активистов смущало выступление исполнительницы в Киеве в 2014 году.
Тогда Диана Арбенина зачем-то извинилась перед украинцами за позицию своих коллег. Однако на концерте в Новосибирске, на котором произошло серьезное ЧП, она присоединилась к коллегам с патриотическими взглядами.
Диана Арбенина поддержала российских солдат встретившись с их женами и матерями. Супруга одного из воинов даже спела на одной сцене со звездной.
"Диана Арбенина, как и множество жен и матерей России, разделяет взгляды женщин, поддерживающих своих героев на территории проведения СВО",
– отметили по итогам встречи представители семей солдат, находящихся на фронте.
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