Эти продукты лучше запасти до Нового года: успейте до подорожания

Эти продукты лучше запасти до Нового года: успейте до подорожания
Фото: unsplash.com
Самые популярные пункты "магазинного" списка лучше выполнить заранее

Не за горами самый любимый россиянами праздник. Многие хозяюшки лихорадочно планируют новогоднее меню, стараясь учесть предпочтения всех членов семьи и гостей. В магазинах пока еще нет километровых очередей, поэтому некоторые популярные продукты лучше купить заранее. Кроме того, часть из них традиционно подорожают к празднику.

Определитесь, сколько человек будет сидеть за новогодним столом, какие салаты, закуски и горячие блюда вы на него поставите. И отправляйтесь по магазинам либо закажите доставку, пока цены на важные ингредиенты не взлетели до небес. Дело даже не в инфляции, просто ушлые торговцы перед самым праздником взвинчивают цены на продукты, которые покупают чаще всего для новогоднего стола.

А ведь часть припасов можно сделать уже в начале декабря. Мясо прекрасно полежит в морозилке. Икру и бакалею – ту же кукурузу, горошек или рыбные консервы – тоже лучше купить сейчас, у них хороший срок хранения. Не помешает заранее запасти соки, сейчас во многих магазинах на них и на алкоголь неплохие акционные скидки.

Да, и не забудьте сладости. Шоколад, печенье, конфеты до Нового года прекрасно долежат. А вы сможете составить подарок ребенку или придумать меню к чаю без лишней головной боли. И тогда перед самым праздником останется купить сущую малость, а стоять в очередях и вовсе не придется.

Ранее мы рассказывали о продуктах, богатых коллагеном.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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