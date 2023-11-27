Именно эти продукты избавят вас от усталости

Врачи составили рацион, который зарядит энергией и компенсирует дефицит витаминов и питательных веществ

Нередко накопленная усталость становится такой большой, что уже не справляются ни сон, ни иной отдых. И кофе не бодрит, а только включает сонливость. Если вам не диагностировали депрессию или острые патологии, то хроническая усталость вызвана нехваткой витаминов и питательных элементов. Врачи составили рацион, который решит эту проблему.

Самое простое – пить больше воды. Обезвоживание тоже может стать причиной усталости. А кофе только ускоряет обмен веществ и как следствие – усиливает обезвоживание. Попробуйте хотя бы половину чашек кофе, выпиваемых за день, заменять стаканом чистой воды и наверняка почувствуете себя бодрее.

В погоне за углеводами, которые наше тело преобразует в энергию, мы стараемся поесть сладкого или мучного. При этом сахара быстро перерабатываются, но.. в жиры. Передоз булочек может вызвать жировую болезнь печени.

Отличная замена простым углеводам – цельные злаки. Каши или цельнозерновой хлеб с сыром или овощами насытят и зарядят энергией надолго. Кстати, углеводы и прочие полезности есть и во фруктах. Яблоко, ананас, грейпфрут, апельсины дажт фруктозу, клетчатку, витамин С.

Вместо кофе можно выпить чашку какао, теобромин и кофеин в какао-бобах бодрят, но не поднимают давление и не заставляют сердце биться так же часто, как от кофе. А еще в какао есть "коллега" эндорфина анандамид. Кружка какао или несколько кусочков горького шоколада подарят энергию, но не возьмут "плату" в виде скорой усталости.

В яйцах, рыбе, мясе и молочной продукции огромное количество протеинов – они тоже вызывают ощущение сытости. А тирозин, содержащийся в этих продуктах, активизирует работу мозга. Вегетарианцы (и не только) могут разнообразить рацион сыром тофу и бобами. Кстати, соя и чечевица прекрасно сочетаются в салатах.

И, наконец, орехи и мед, насыщенные магнием, витаминами группы Б, микроэлементами. Врачи рекомендуют сушеные или свежие орехи – в жареных слишком много натрия. Мед содержит медь, калий и магний. Если нет аллергии, смело сочетайте его с йогуртами, орехами или фруктами (кстати, получится шикарный энергетик с правильным составом).

Ранее мы назвали фрукт, напиток из которого наладит работу желудочно-кишечного тракта.

