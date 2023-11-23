Сколько раз в неделю можно употреблять яйца

Сколько раз в неделю можно употреблять яйца
Eric Lalmand/www.globallookpress.com
Медик назвала оптимальное количество для здорового человека

Вареные яйца, омлет или глазунья – отменный завтрак и ужин для многих россиян. Простые и вкусные блюда требуют минимальных затрат с финансовой и практической точки зрения – и еще здорово экономят время. Однако не многие знают, можно ли употреблять такую еду каждый день.

Терапевт Татьяна Шалина рассказала, что оптимально яйца можно есть всего два раза в неделю. При частом употреблении повышается риск развития панкреатита и повышения холестерина. Здоровому человеку в день рекомендуется не более трех яиц.

Естественно, у куриных яиц существует масса пользы – главным образом, из-за обилия белка. Однако залог здорового питания – в его разнообразии.

"В рационе должно быть и мясо, и рыба, и овощи, молочные продукты, фрукты и злаки", – высказалась специалист.

Источник: "ИМ" ✓ Надежный источник

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