Сколько раз в неделю можно употреблять яйца

Медик назвала оптимальное количество для здорового человека

Вареные яйца, омлет или глазунья – отменный завтрак и ужин для многих россиян. Простые и вкусные блюда требуют минимальных затрат с финансовой и практической точки зрения – и еще здорово экономят время. Однако не многие знают, можно ли употреблять такую еду каждый день.

Терапевт Татьяна Шалина рассказала, что оптимально яйца можно есть всего два раза в неделю. При частом употреблении повышается риск развития панкреатита и повышения холестерина. Здоровому человеку в день рекомендуется не более трех яиц.

Естественно, у куриных яиц существует масса пользы – главным образом, из-за обилия белка. Однако залог здорового питания – в его разнообразии.

"В рационе должно быть и мясо, и рыба, и овощи, молочные продукты, фрукты и злаки", – высказалась специалист.