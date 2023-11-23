Головная боль утром может быть признаком серьезной болезни

Головная боль утром может быть признаком серьезной болезни
Фото: freepik.com
Эксперты рассказали, на что нужно обратить внимание

Некоторые люди часто страдают от головных болей по утрам. С момента пробуждения они понимают, что весь день будет испорчен из-за неприятных ощущений. Почему это происходит знают далеко не все. Сомнолог Елена Царева предупредила, что симптом может указывать на наличие серьезной болезни.

В первую очередь она посоветовала обратить внимание на распорядок дня. Если человек постоянно ложится и просыпается в разное время, то, вероятно, организму просто тяжело подраиваться постоянно под разный ритм. И если подъем случается во время фазы глубоко сна, то пробуждение становится более сложным. Отсюда и головные боли.

Бывает и так, что к этому состоянию приводит окружающая среда. Например, если в комнате не хватает воздуха или слишком жарко. Но порой головная боль по утрам может быть признаком серьезной болезни.

К таким она отнесла кислородное голодание мозга, вызванное храпом, проблемами с артериальным давлением и депрессией. При наблюдении у себя симптомов, не связанных с нарушением ритма или обстановкой в комнате, эксперт посоветовала обратиться за помощью к специалистам, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее стало известно, что к головным болям может приводить и употребление чая.

Источник: Радио Sputnik
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