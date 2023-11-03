Россиянам назвали лучший способ снять головную боль без препаратов

И это не только массаж

Причина головной боли зачастую вызвана состоянием мышц шеи и спины. Однако страдающие люди, как правило, редко сами приходят к такой догадке, указал реабилитолог Владимир Бондаренко.

В частности, причиной выступают заболевания шейного и грудного отделов позвоночника, а также плохая работа мышц, соединенных с затылочной частью. У большинства людей спазмируются трапеции и плечи, которые становятся "как камень".

‎Состояние трапецевидных мышц влияет на кровоснабжение мозга и внутричерепное давление. Человек начинает реагировать на стрессы и перемену погоды. При подтверждении патологий костно-мышечной системы как причины боли в голове пациенту назначают массаж, курс ЛФК и иные процедуры.

"Прежде чем приступать к тренировке определенных мышц, которую часто называют укреплением мышечного корсета, нужно, чтобы ткани "задышали", стали мягкими, мобильными. Этого можно добиться с помощью массажа, иголок, пиявок", – указал Бондаренко.

А спазмирующую головную боль необходимо снимать путем воздействия на определенные точки. Большими пальцами помассируйте затылок от центра в обе стороны, доводя до ушей. Поработайте с малой грудной мышцей в месте соединения плеча с ключицей.

Лучшая профилактика – свежий воздух и утренняя гимнастика.



