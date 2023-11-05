Какой традиционный продукт полезен для пищеварения

Известный диетолог поделился советом

Никто не будет спорить с тем, насколько важно правильно и сбалансировано питаться. Зачастую именно от того, что лежит в наших тарелках, зависит продолжительность и качество жизни. Очень важным аспектом является пищеварение. За этой системой организма нужно следить с особенным вниманием.



Известный российский диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой традиционный продукт русской кухни помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и способствует быстрому перевариванию пищи. Оказалось, что в этом деле отличный помощник – хорошо известная всем квашеная капуста.



Диетолог пояснил, что в этом продукте в изобилии содержатся пробиотики и пребиотики. Они не только помогает нормализовать пищеварение, но и способствует улучшению обмена веществ. Гинзбург подчеркнул, что квашеная капуста является уникальным продуктом, который стоит включить в ежедневный рацион.



Ее употребление благотворно сказывается на работе организма. Помимо перечисленных плюсов, квашеная капуста хороша тем, что содержит ферментированные волокна, которые помогают усваивать полезные микроэлементы.

