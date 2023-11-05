Какой традиционный продукт полезен для пищеварения

Какой традиционный продукт полезен для пищеварения
Фото: www.unsplash.com
продолжениеЕсть ли польза в маргарине
Известный диетолог поделился советом

Никто не будет спорить с тем, насколько важно правильно и сбалансировано питаться. Зачастую именно от того, что лежит в наших тарелках, зависит продолжительность и качество жизни. Очень важным аспектом является пищеварение. За этой системой организма нужно следить с особенным вниманием.

Известный российский диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой традиционный продукт русской кухни помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и способствует быстрому перевариванию пищи. Оказалось, что в этом деле отличный помощник – хорошо известная всем квашеная капуста.

Диетолог пояснил, что в этом продукте в изобилии содержатся пробиотики и пребиотики. Они не только помогает нормализовать пищеварение, но и способствует улучшению обмена веществ. Гинзбург подчеркнул, что квашеная капуста является уникальным продуктом, который стоит включить в ежедневный рацион.

Ее употребление благотворно сказывается на работе организма. Помимо перечисленных плюсов, квашеная капуста хороша тем, что содержит ферментированные волокна, которые помогают усваивать полезные микроэлементы.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

Собчак подловила Цыганову на лицемерии: одна деталь выдала певицу

Ксении палец в рот не клади

Машину Пугачевой заметили в Твери: зачем певица колесит по России

К персоне звезды приковано повышенное внимание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей