Есть ли польза в маргарине

Есть ли польза в маргарине
Фото: www.unsplash.com
продолжениеОдин популярный продукт может нанести удар по здоровью
Многие считают этот продукт очень вредным

Каждый знает, что правильное питание – основа счастливой и долгой жизни. Так что этому аспекту уделяют особенное внимание. Чем старше человек становится, тем лучше он понимает, как с возрастом может аукнуться обожаемый в молодости фастфуд, вредные напитки и закуски. Известно, что маргарин всегда относили к продукту, в котором либо совсем нет пользы, либо ее намного меньше, чем вреда.

В важном вопросе помог разобраться известный врач Алексей Кабанов. Первое, на что обратил внимание специалист, это тот факт, что маргарин, которым пользовались наши бабушки и дедушки, и тот продукт, который встречается на полках магазинов сегодня – две абсолютно разные вещи.

Раньше этот продукт готовили из частично гидрогенизированных растительных масел. Высокое содержание трансжиров делало маргарин действительно достаточно опасным для здоровья. Их высокое содержание в организме может подорвать работу сердечно-сосудистой системы, негативно сказывается на репродуктивных функция и даже может вызывать онкологию.

Однако, как рассказал Кабанов, несколько десятилетий назад маргарин начали производить по-другому. Сейчас существуют нормы, которые ограничивают содержание искусственных трансжиров до 2% от общего содержания жира в продукте.

При этом в маргарине есть ненасыщенные жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина, укрепляют сердечно-сосудистую систему и защищают от сахарного диабета. Так что в современном виде маргарин приносит организму пользу.

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник

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