Один популярный продукт может нанести удар по здоровью

Чрезмерное употребление ведет к серьезным заболеваниям

Ни для кого не секрет, что здоровье человека начинается с того, что обычно лежит в его тарелке. Питание играет неоценимую роль в том, насколько крепким будет организм человека, как долго он останется активным и жизнерадостным. При этом часто жители нашей страны допускают грубые ошибки при формировании ежедневного меню.



Например, бесконечно популярный в России продукт – хлеб может нанести очень сильный удар по здоровью. Врач-терапевт Надежда Подкорытова предупреждает, что эту традиционную добавку к большинству блюд нельзя есть в таких количествах. Так что привычное многим второе с хлебом, суп с хлебом, салат с хлебом и так далее – совсем не верный подход.



Опытный медицинский эксперт пояснила, что употребление хлеба в больших количествах может привести к резкому повышению уровня холестерина, а также самым негативным образом сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Хлеб нужно есть пореже, при этом стоит отдавать предпочтение выпечке из цельнозерновой муки.

