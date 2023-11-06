Найден способ не набрать лишний вес зимой: что можно есть в холодное время года

Найден способ не набрать лишний вес зимой: что можно есть в холодное время года
Фото: unsplash.com
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Врачи рассказали, какие продукты можно есть, чтобы сохранить фигуру к весне

В холодное время года организм нередко набирает лишний вес. Но есть разница в том, сколько килограммов осели на талии зимой. Если цифра на весах изменилась на килограмм и меньше, поводов для беспокойства нет. Если больше – пора бить тревогу. Доктора-диетологи раскрыли способы сохранить вес в пределах нормы.

Мы толстеем в осенне-зимний период по очень простой причине: сокращенный световой день вынуждает организм вырабатывать куда больше мелатонина – это гормон сна, который снижает физическую активность. В то же время гормона радости серотонина тоже синтезируется в разы меньше, и над нашей психикой нависает риск развития тяжелой депресии или переедания.

Потребление калорий в темный и холодный период вырастает на 6-7 процентов, потому что в организме начинаются биологические изменения. Но необходимость следить за рационом по-прежнему остается.

Если вы заметили, что привычная одежда тесна, а стрелка весов упорно клонится вправо, распрощайтесь с простыми углеводами: сахаром и выпечкой. Вашими друзьями должны стать чечевица, бурый рис, греча и цельнозерновой хлеб. Добавьте в ежедневный рацион богатые белком, клетчаткой и правильными жирами продукты. Эти компоненты уменьшают риск сердечных проблем, поскольку снижают уровень холестерина в организме. А значит, на тарелке должны чаще появляться жирная рыба, оливковое масло, орехи, авокадо и мясо птицы – курицы и индейки.

Ранее мы рассказывали об опасности препаратов для похудения и о вреде, который они наносят организму.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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