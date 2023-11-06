Секрет долгих зимних прогулок раскрыт: вот почему дети в СССР не болели

Советские дети могли гулять часами: мамы и бабушки знали, как правильно одеть ребенка

В СССР у детей не было ни флисовых кофт, ни теплых пуховиков, ни "северных" курток зарубежного изготовления, но тем не менее они могли часами находиться на улице, не замерзая. Секрет таится в способе одевать детей. Точнее, их несколько.

Первое: натуральные материалы. Детские вещи, и зимние в том числе, производились из натуральных тканей. Пальто – обязательно шерстяное, шуба – кроличья или цигейковая. Одежда была очень плотной и спокойно стояла на полу без ребенка.

Второй секрет – многослойность. Детей одевали в несколько слоев одежды. Поверх колготок – шерстяные гамаши или брюки. Под байковой рубашкой была майка, а сверху – свитер. Чтобы слои не скручивались, рубашки заправляли в колготки. Поверх пальто ребенка крест-накрест обкручивали пуховыми платками. В сильные морозы на детей надевали две шапки: трикотажную и меховую.

И наконец, вязаные вещи. Модной одежды в те времена не было, но всем хотелось быть красивыми и одевать детей в оригинальные вещи. Почти все бабушки умели вязать, причем не только шапки или варежки, но и шарфы, носки, свитера и даже штаны. Вязаные вещи были личным теплым эксклюзивом каждого.

Последняя тайна – обувь. Да, она не отличалась качеством и изящностью, но изготавливалась из натуральной кожи и долго служила. На сильные морозы в доме обычно держали пару валенок, теплых и удобных для прогулок.

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