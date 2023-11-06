Роспотребнадзор назвал супер-ягоду для здоровья

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При переходе на правильное питание можно обезопасить свой организм от большинства болезней. Медицинские эксперты давно и громко твердят о том, насколько важно следить за рационом. Специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на удивительные качества экзотической ягоды, употребление которой может помочь в борьбе со многими заболеваниями.
Речь идет о набирающей популярность в нашей стране фейхоа. Эта супер-ягода помогает бороться с проблемами сердечно-сосудистой системы и даже способна помочь убрать уже сформировавшиеся бляшки. Специалисты советуют обогатить свой рацион этой полезной ягодой.
Также в ягоде содержится много фолиевой кислоты и железа. Эти элементы очень важны для сохранения тонуса организма. Регулярное употребление фейхоа благотворным образом сказывается на здоровье человека и помогает бороться со многими недугами.
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