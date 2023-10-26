Какие фрукты нужно есть в холодное время года

Важно укреплять иммунитет

Мандарины в сознании любого россиянина или советского человека прочно ассоциируются с Новым годом – и не случайно. Оранжевый цитрусовый фрукт является не только символическим украшением праздничного стола, но и весьма полезным продуктом в сезон холодов.

К слову, в центральной части России столбики термометров уже опустились ниже нуля градусов, поэтому пришло время укреплять иммунитет. А мандарины, в дополнение, еще и снижают уровень вредного холестерина.

Гранат также поможет сохранить здоровье во время холодов. Плоды полезны для кровеносных сосудов, кроме того, они содержат много витамина C. А вот хурма богата йодом, который благоприятно влияет на нервную систему.

Укрепить сердце и сосуды поможет банан. Кстати, данный продукт особенно важен для мужского здоровья.

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