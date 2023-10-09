Препараты для похудения опасны: что говорят ученые о таблетках от лишнего веса

Ученые опубликовали итоги исследования, предупреждающие о неожиданных эффектах "чудо-средств"

Оказывается, препараты для похудения несут серьезную опасность для желудочно-кишечного тракта. Их применение может вызвать тяжелые побочные эффекты. Лекарства способны влиять на функцию пептидных гормонов и увеличивать риск болезней ЖКТ.

HealthNews пишет, что содержащиеся в чудо-средствах элементы способны вызвать панкреатит, вероятность которого при употреблении таблеток для похудения возрастает в 9 раз.

Итог – сильная боль в животе, лихорадка, рвота. Все это – результат воспаления поджелудочной железы. Вторая опасность – вчетверо увеличивающийся шанс на появление непроходимости кишечника.

Но и это еще не все. Следующий сомнительный эффект – возможность приобрести гастропарез, то есть паралич желудка. При этом виде расстройства в пищеварении снижается активность мышечного аппарата органа, как следствие – усложняется прохождение пищи в тонкую кишку.

При желании похудеть необходимо помнить, что все препараты и методики применять к себе лучше по назначению врача, а не наугад. "Чудо-средства" для быстрого снижения веса, к сожалению, слишком популярны. А ведь они могут привести к тяжелым последствиям для ЖКТ, о чем производители БАДов предпочитают не предупреждать, как и о противопоказаниях.

Ранее Утро.ру писало, что любители быстрого похудения могут столкнуться не только с инсультом и инфарктом, но и с другими серьезными проблемами для здоровья: такие, как депрессия, скачки давления, нарушения сердечного ритма, работы поджелудочной железы и других органов.

