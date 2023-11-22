Назван неожиданный вред от чая: головные боли и несварение

Назван неожиданный вред от чая: головные боли и несварение
Фото: Bulkin Sergey/Russian Look/www.globallookpress.com
Не каждый знает, что чай обгоняет кофе по содержанию кофеина

Люди традиционно делятся на кофеманов и любителей чая. Последние, как правило, уверены, что кофе наносит больший вред организму и в частности сердечно-сосудистой системе, а чай, напротив, успокаивает. Однако поспешим развеять этот миф – и то, и другое вредно в больших количествах и в сочетании с едой.

Что же касается чая, то в нем кофеина содержится в четыре раза больше, чем в кофе! Поэтому сто раз подумайте, прежде чем "чаевничать" перед сном. Избыток чая у особенно чувствительных людей способен даже привести к головным болям, повышенному артериальному давлению, тахикардии, болям в животе и расстройству желудка. Об этом предупреждает диетолог Ирина Бережная.

Виной последним двум последствиям становятся дубильные вещества, которые препятствуют комфортному пищеварению и усвоению всех необходимых организму элементов.

"Поэтому чаем не стоит запивать еду. Лучше пить его для удовольствия, в совершенно отдельное от приема пищи время", – советует эксперт.

Ранее сообщалось, почему нельзя пить черный чай в пакетиках.

Источник: Кубань 24
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