Назван неожиданный вред от чая: головные боли и несварение

Курс рубля
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Доллар рухнул до 62 рублей: ситуация на валютном рынке ошарашила россиян
Люди традиционно делятся на кофеманов и любителей чая. Последние, как правило, уверены, что кофе наносит больший вред организму и в частности сердечно-сосудистой системе, а чай, напротив, успокаивает. Однако поспешим развеять этот миф – и то, и другое вредно в больших количествах и в сочетании с едой.
Что же касается чая, то в нем кофеина содержится в четыре раза больше, чем в кофе! Поэтому сто раз подумайте, прежде чем "чаевничать" перед сном. Избыток чая у особенно чувствительных людей способен даже привести к головным болям, повышенному артериальному давлению, тахикардии, болям в животе и расстройству желудка. Об этом предупреждает диетолог Ирина Бережная.
Виной последним двум последствиям становятся дубильные вещества, которые препятствуют комфортному пищеварению и усвоению всех необходимых организму элементов.
"Поэтому чаем не стоит запивать еду. Лучше пить его для удовольствия, в совершенно отдельное от приема пищи время", – советует эксперт.
Ранее сообщалось, почему нельзя пить черный чай в пакетиках.
Европейцы готовятся закрыть границы
В Москве указали, что не впервые сталкивались с подобным