Простой способ избавиться от накипи в чайнике всего за пару минут

Простой способ избавиться от накипи в чайнике всего за пару минут
Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
От налета эффективно избавит привычное домашнее средство

Мало кто получит удовольствие от свежезаваренного чая или кофе, на поверхности которого будут плавать грязно-белые ошметки чего-то непонятного. Точнее, понятного – это накипь, часто встречающееся явление. Это твердые отложения, неизменно формирующиеся на стенках посуды в результате регулярного нагревания. Попадая в желудок, она повышает количество солей кальция, что в будущем чревато появлением камней в почках.

В общем, вещь неприятная, но решение есть. Как отмечает женский журнал "Клео.ру", накипи эффективно противостоит лимонная кислота, которая есть почти у каждой хозяйки.

Процесс очистки также нетрудоемкий: чайник наполняем обычной водопроводной водой (процентов на 70), погружаем туда лимонную кислоту и кипятим воду. Как только вода остывает, ополаскиваем емкость. Если есть сомнения в результативности проделанной работы, процедуру можно повторить.

Отметим, что лимонная кислота – не единственный помощник в такой оказии. С накипью не менее действенно борются сода, уксус и часть бытовой химии.

Ранее были названы способы очистки чайника от накипи без химии.

Источник: Клео
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