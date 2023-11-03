Врач раскрыл неожиданную причину головных болей

Питание способно сильно сказаться на состоянии

Головная боль может параллизовать нормальную жизнь на долгое время. Иногда справиться с этим не могут даже специальные лекарства. Врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев утверждает, что причин у недуга может быть множество, хотя человек иногда и сам не догадывается, что провоцирует его развитие.

Он назвал неожиданную причину возникновения головных болей – соленые продукты. При их употреблении может подниматься артериальное давление, а следовательно это сказывается на состоянии пациента.

"Натрия также много в соевом соусе и полуфабрикатах, например колбасах", – пояснил он.

Также провоцировать развитие головных болей может алкоголь, поскольку влияет на уровень давления, в том числе и внутричерепного.

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