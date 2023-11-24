Ученые открыли неожиданный способ побороть недосып

Ученые открыли неожиданный способ побороть недосып
Ute Grabowsky/photothek.net via/www.globallookpress.com
День нужно начинать с движения

В новом исследовании британские ученые приходятся к следующему выводу: двадцатиминутная тренировка отлично облегчает последствия для мозга после недосыпа, который проявляется в виде ухудшения когнитивных функций, неважного эмоционального состояния и прочих сопутствующих факторов, указывает портал "Ридлайф.ру".

Ученые провели два эксперимента с участием 24 человек. Первый предполагал изучение влияние недосыпа на умственные способности человека, второй – влияние на головной мозг отсутствия сна и гипоксии.

В обоих случаях у участников исследования подтверждалось снижение когнитивных функций, однако мозговая деятельность людей существенно улучшалась после двадцатиминутной езды на велосипеде.

По словам ученых, положительное влияние физической нагрузки приводит к изменениям в количестве гормонов, которые регулируют работу головного мозга. Играет роль и психофизиологический набор факторов, включая улучшение кровотока, возбуждение и повышение мотивации.

Открытие, утверждают авторы исследования, окажется важным для тех, кто страдает от постоянного недостатка сна или недостатка кислорода – альпинистов, лыжников, рабочих ночных смен и родителей маленьких детей.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник

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