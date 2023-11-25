Хитрые косметологи нашли секретный ингредиент для очищения кожи

С помощью этого продукта ваша кожа станет светлее, избавится от прыщей и веснушек

Лимон – очень вкусный и полезный фрукт. Он прекрасно подойдет к чаю, некоторым супам, украсит салат. Но не только вкусовые качества этого цитрусового полезны людям.

Например, сок лимона – прекрасное дезинфицирующее средство, поскольку содержит природные кислоты с антибактериальным действием. Он отлично справится с жирной кожей или прыщами, расщепляя бактерии, вызывающие их. Кроме того, полезные кислоты в соке отшелушивают отмершие клетки кожи и стимулируют появление новых. А кислота поможет избавиться от излишков масла, тем самым снижая шанс появления новых акне.

Если вас беспокоят веснушки или некрасивые пигментные пятна на лице, то и тут на помощь придет солнечно-желтый ароматный фрукт. Точнее, его сок. В данном случае необходимо вспомнить совет наших прабабушек, поклонниц аристократически бледной кожи – протирать лицо ломтиком лимона 3-5 раз в день. Но не надо смывать его сразу, лучше оставить на лице на 5-10 минут и только потом удалить теплой водой.

Для красавиц – несколько полезных советов:

– Лимон для косметических целей подходит только спелый и свежий. Назавтра фрукт уже не годится для улучшения внешности, так что оставьте его на чай.

– Лимон для косметических целей подходит только спелый и свежий. Назавтра фрукт уже не годится для улучшения внешности, так что оставьте его на чай. Наносить лимонный сок нужно на очищенную кожу, при этом стараясь избегать нежной кожи в области вокруг глаз.



После применения лимонного сока коже необходимо питание, так что наложите на лицо тонкий слой питательного крема.





Ранее мы писали, для чего необходимо пить побольше воды желающим дольше сохранять молодость.

