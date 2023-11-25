Хитрые косметологи нашли секретный ингредиент для очищения кожи

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Лимон – очень вкусный и полезный фрукт. Он прекрасно подойдет к чаю, некоторым супам, украсит салат. Но не только вкусовые качества этого цитрусового полезны людям.
Например, сок лимона – прекрасное дезинфицирующее средство, поскольку содержит природные кислоты с антибактериальным действием. Он отлично справится с жирной кожей или прыщами, расщепляя бактерии, вызывающие их. Кроме того, полезные кислоты в соке отшелушивают отмершие клетки кожи и стимулируют появление новых. А кислота поможет избавиться от излишков масла, тем самым снижая шанс появления новых акне.
Если вас беспокоят веснушки или некрасивые пигментные пятна на лице, то и тут на помощь придет солнечно-желтый ароматный фрукт. Точнее, его сок. В данном случае необходимо вспомнить совет наших прабабушек, поклонниц аристократически бледной кожи – протирать лицо ломтиком лимона 3-5 раз в день. Но не надо смывать его сразу, лучше оставить на лице на 5-10 минут и только потом удалить теплой водой.
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