Эти шаги косметологи советуют Волочковой для улучшения внешности

Пластический хирург рассказал, что "не так" в облике известной балерины

Анастасию Волочкову в России знают многие. Некогда девушки держали ее внешность за образец, а представители мужского пола пребывали у ног красавицы. Однако сегодня она вызывает противоположные эмоции.

Пластические хирурги проанализировали, как ныне выглядит Анастасия Волочкова, и рассказали, что нужно сделать 47-летней артистке, чтобы как можно дольше выглядеть молодой и красивой. Благо природная генетика и превосходные начальные данные налицо.

Пластические процедуры явно применялись по минимуму: наблюдаются следы введения филлеров и ботокса. О фигуре и говорить нечего: представительницы этой профессии отличаются завидной формой, к тому же Волочкова не прекращает тренировки. Пластический хирург предположил подтяжку груди, в остальном тело танцовщицы в корректировках не нуждается. Нелишне сделать процедуры для тонуса кожи и профилактики морщин.

Но образ жизни, который ведет артистка, не лучшим образом сказывается на ее внешности. Лицо характерно отекает, а нелепый стиль балерины старит ее на десять лет. Наращенные ресницы, странный цвет румян и тональных средств, не меняющаяся прическа и татуаж бровей эффектно смотрелись на артистке лет 20 назад. Сегодня все это играет против нее. Косметологи советуют балерине потихоньку возвращаться к естественности.

Таким образом, молодость и красота Волочковой, по мнению профессионалов, в ее собственных руках. Чего не скажешь о финансах: недавно стало известно, что счета балерины заблокированы.

