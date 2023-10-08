Косметологи не нужны: финалистка "Мисс России" поделилась секретом красоты

Анастасия Омелина рассказала, как можно получить прекрасную внешность, не тратя на это лишних усилий

Красота – волнующая тема для любой женщины независимо от возраста. Юная пермячка, финалистка всероссийского конкурса красоты Анастасия Омелина поделилась своей тайной методикой сохранения цветущего внешнего вида. По ее мнению, для того чтобы хорошо выглядеть, достаточно правильного питания и хорошего сна.

Девятнадцатилетняя красавица уверяет, что отродясь не ходила к косметологам и не прибегала к услугам, позволяющим улучшить внешность. Уход за кожей у Анастасии весьма прост: увлажнение и потребление воды в нужных количествах. Кроме того, она никогда не красила волосы, хотя многие в это не верят и спрашивают, как добиться такого солнечного цвета шевелюры.

По словам красавицы, тайна ее великолепной внешности проще некуда: правильное питание, здоровый сон и дозированное нарушение правил. Она питается по системе "здоровая тарелка", где половину блюда составляют овощи и по четверти – крупы и мясо. Сладкое и вредное Анастасия тоже себе позволяет, отклоняясь от собственной же диеты, но старается не перебарщивать с этим, чтобы не навредить.

Естественный внешний вид и помог ей попасть в финал конкурса, ибо обязательными требованиями как раз и были естественная красота, приятная внешность, отсутствие татуировок и вредных привычек.

Кроме того, дважды в неделю Омелина уделяет много времени спорту, занимаясь бегом и круговым тренингом. Больше десяти лет Настя занимается теннисом и даже имеет спортивный разряд.

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