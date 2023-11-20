Боремся с сухостью кожи: советы медика

Боремся с сухостью кожи: советы медика
Фото: Freepik
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Достаточно несложных ежедневных процедур, чтобы кожа оставалась эластичной и увлажненной даже в холода

Близится зима, и у многих представительниц прекрасного пола начинаются уже знакомые проблемы с кожей рук и лица: сухость, покраснение, шелушение и прочие неприятные спутники холодов. Справиться с этим помогут элементарные вещи – которые, однако, нужно делать на регулярной основе и в совокупности, чтобы достичь необходимого эффекта. Подробнее об этом рассказала врач общей практики Дарья Мешкова.

Уязвимые руки – это сухие руки. Увлажнение и еще раз увлажнение! Справятся с задачей жирные крема и лосьоны, которые вы найдете в любом магазине косметики.

Не забудьте позаботиться и о воздухе в помещении, в котором чаще всего находитесь – здесь помогут увлажнители.

Горячая ванная зимой – это приятно, но частить с этой процедурой не стоит. Чем горячее вода, тем больше она сушит кожу. Теплый душ в данном случае вам поможет куда больше.

Когда врачи и диетологи говорят, что человек на 60% состоит из воды, они не врут. Когда мы мало пьем, организм запасает воду изо всех резервов, и кожа неизбежно страдает. Чаи и соки не в счет – нужна именно чистая питьевая вода.

Ранее женщинам назвали супер-продукт для ухода за лицом.

Источник: Sport24
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