Без косточек: самые сладкие сорта мандаринов

Неизменный атрибут Нового года уже заполнил все прилавки в магазинах

Мандарины являются не только безусловной классикой и одной из главных сладостей Нового года, но и весьма полезным фруктом. В ноябре они уже заполнили прилавки магазинов – а в будущем их появится еще больше.

Журналисты составили подборку из самых известных сортов, которые помогут читателям определиться с выбором мандаринов.

Измирские мандарины – весьма сочные и мясистые, несмотря на небольшой размер. В ноябре, говорят, они немного кисловаты, а вот для декабря – самое то. Сладкоежкам на скорую руку: их удобно чистить, а в дольках нет косточек.

Клеменголд – клементин, гибрид мандарина и карликового апельсина. На прилавках появились сравнительно недавно. Крупные и сладкие плоды, в которых редко встречаются косточки.

Абхазские мандарины имеют желтоватый цвет, легко чистятся и превосходные на вкус. Покупатели, правда, жалуются, что при чистке остается немало волокон от кожуры.

Клементин – та самая марокканская классика с идеально округлой формой, тонкой кожурой и сочной мякотью, отмечает женский журнал "Клео.ру".