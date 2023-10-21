Хакамада раскрыла секреты красоты и стройности

Бывшая общественная деятельница сегодня больше внимания уделяет собственной внешности

Россияне привыкли, что Ирина Хакамада всегда носит очки. Некоторое время назад она выложила на своей странице в социальных сетях фото без привычного аксессуара, что дало возможность рассмотреть свежее и молодое лицо женщины.

Бывшая депутат, общественный и политический деятель, ныне Ирина Муцуовна – лайф-коуч и писательница. В последние годы она практически перестала делать макияж, потому что неправильный уход и чрезмерное употребление косметики плохо влияет на кожу. Не лучшим образом сказываются на ней лишний вес и недостаточное количество сна.

Сама же Ирина тщательно следит за своим здоровьем, не брезгует спортом и разными физическими активностями, очень много ходит пешком и весьма строго относится к своему питанию. Эталон для Хакамады – прославленная балерина Галина Уланова.

Чтобы оставаться похожей на стройную красавицу-танцовщицу, Хакамада напрочь отказалась от ужина и вообще сократила режим питания до одного раза в день. Однако она предупредила подписчиков, что подходящий ей способ может совершенно не подходить кому-то другому, и призвала не копировать ее режим, не думая.

Ирина Хакамада вырастила двоих детей: ее сыну Даниилу Котлярову 45, дочери Марии Сиротинской 26 (девушка родилась с синдромом Дауна). Кроме того, бывшая политик вырастила сына второго супруга. Ныне юноша живет в США.

Недавно "Утро" писало, что стройная и подтянутая Хакамада позволяет себе выход в свет без нижнего белья.

