67-летняя Хакамада вышла в свет без нижнего белья

67-летняя Хакамада вышла в свет без нижнего белья
Ирина Хакамада. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость умеет удивлять

Именитая российская журналистка Ирина Хакамада для многих является настоящим образцом сильной и успешной женщины. И на седьмом десятке знаменитость ведет активную жизнь, занимается общественной деятельностью, а также с недавнего времени ее подозревают в романе с молодым мужчиной. Очередная выходка звезды навела шороху в интернет-пространстве.

Так, пожилая знаменитость не постеснялась прийти на светское мероприятие в весьма смелом виде. Судя по всему, Хакамада считает себя обладательницей роскошной фигуры и предпочитает не стеснять тело нижним бельем. Впрочем, здесь с 67-летней телеведущей поспорить сложно: Ирина действительно может похвастаться подтянутым и весьма цветущим видом.

Как бы там ни было, на публичное мероприятие Хакамада пришла без бюстгальтера. На этот пикантный нюанс обратили внимание в социальных сетях. В качестве наряда на выход Ирина выбрала расклешенные джинсы белого цвета и бежевый свитер. Последний был свободного кроя, однако под его тканью не скрылся тот факт, что Хакамада надела свитер на голое тело.

Разумеется, глазастые поклонники знаменитости обратили внимание на такую интересную деталь. Впрочем, стоит отметить, что телеведущая выглядит потрясающе, а небольшая вольность в одежде вряд ли серьезно повлияет на ее репутацию.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Страны Балтии сговорились против россиян

Русофобы продолжают гнуть свою линию

Жителей Швейцарии ждет беспощадная кара за попытку обогреть дом

Европейцев будут сажать в тюрьмы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей