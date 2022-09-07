Знаменитость умеет удивлять

Именитая российская журналистка Ирина Хакамада для многих является настоящим образцом сильной и успешной женщины. И на седьмом десятке знаменитость ведет активную жизнь, занимается общественной деятельностью, а также с недавнего времени ее подозревают в романе с молодым мужчиной. Очередная выходка звезды навела шороху в интернет-пространстве.



Так, пожилая знаменитость не постеснялась прийти на светское мероприятие в весьма смелом виде. Судя по всему, Хакамада считает себя обладательницей роскошной фигуры и предпочитает не стеснять тело нижним бельем. Впрочем, здесь с 67-летней телеведущей поспорить сложно: Ирина действительно может похвастаться подтянутым и весьма цветущим видом.

Как бы там ни было, на публичное мероприятие Хакамада пришла без бюстгальтера. На этот пикантный нюанс обратили внимание в социальных сетях. В качестве наряда на выход Ирина выбрала расклешенные джинсы белого цвета и бежевый свитер. Последний был свободного кроя, однако под его тканью не скрылся тот факт, что Хакамада надела свитер на голое тело.

Разумеется, глазастые поклонники знаменитости обратили внимание на такую интересную деталь. Впрочем, стоит отметить, что телеведущая выглядит потрясающе, а небольшая вольность в одежде вряд ли серьезно повлияет на ее репутацию.