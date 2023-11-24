Иначе будут морщины: эксперты назвали главные причины пить воду

Об этих свойствах многие даже не догадывались

Нам с детства твердили, что нужно пить много воды, но не всегда объясняли, для чего. Мы привыкли считать, что это просто полезно, не разбираясь в причинах. А они, между прочим, довольно весомые.

Конечно же, никто не хочет преждевременно постареть и покрыться морщинами. Можно сколько угодно мазаться дорогими кремами и ходить в салоны косметологии, но результат от этого получится минимальный, если организм будет обезвожен. Лишь достаточное количество жидкости обеспечит нам здоровую и упругую кожу, здоровые ногти и волосы.

Мечтаете похудеть и изнуряете себя многочасовыми походами в зал? Дела пойдут лучше, если, опять-таки, пить достаточно воды.

Кофе – хороший источник бодрости, но она носит довольно кратковременный характер. Стакан чистой воды будет продуктивнее: она помогает крови транспортировать кислород и другие необходимые питательные вещества, отчего энергии у вас прибавится.

Ранее сообщалось, почему лучше не пить чай в пакетиках.