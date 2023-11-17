Почему растворимый кофе никогда не бодрит

Почему растворимый кофе никогда не бодрит
J. Pfeiffer/www.globallookpress.com
Производители никогда об этом не расскажут

Многие наверняка замечали, как клонит в сон после чашки растворимого кофе. И дело не в особенностях организма, а в самом составе этого порошка.

В оболочке кофейного зерна находится кофеин. А в самом зерновом ядре, используемого при изготовлении растворимого кофе – теоромин. Этот алкалоид расширяет сосуды, вызывая расслабленное состояние. И в итоге через некоторое время мы начинаем клевать носом.

Когда мы завариваем цельнозерновой кофе, мы получаем оба компонента. Кофеин при попадании в организм оказывает моментальное действие – сосуды начинают сужаться. Давление повышается, и мы чувствуем бодрость, которая длится в среднем до 25 минут.

А вот в растворимом кофе мы употребляем лишь ядро зерна. Пока что никому не удалось заставить производителей этого порошка указывать на этикетках, что растворимый кофе не содержит кофеин. Американцы потратили на это не один десяток лет – без всяких успехов. И оболочки в таком порошке до 10 процентов. Поэтому ни о какой бодрости нет и речи.

Кстати, достаточно вспомнить смертельные происшествия, связанные с грузовым транспортом на дороге. Многие водители фур употребляют дешевый растворимый кофе, принимая его за "бодрящий" напиток. Однако желание поспать почему-то он не убивает.

Напротив, растворимый кофе оптимальнее пить перед сном, чтобы было легче засыпать.

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