Напиток из этого фрукта поможет наладить четкую работу организма

Напиток из этого фрукта поможет наладить четкую работу организма
Фото из unsplash.com
Пейте его раз в день и проблем с походом в туалет больше не будет

Заботиться о здоровье организма стало модным в наше время. И это прекрасно. Отличная мода пошла на уменьшение потребления лекарств и БАДов, когда упор делают на натуральные продукты в качестве оздоравливающих средств. Из зимних витаминов эксперты больше всего ценят киви.

У него масса достоинств. Маленький зеленый фрукт выполняет много работы и запускает сразу несколько функциональных процессов. Например, он отлично сжигает лишние жиры, помогая организму не набирать вес, что характерно для холодного зимнего периода с его недостатком солнца и витамина Д.

Кроме того, именно киви способен наладить и улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Однако есть одна маленькая, но любопытная хитрость. Не спешите закупать сетку киви и уплетать его в чистом виде. Лучше и активнее этот "лохматый" фрукт работает в составе смузи, а не в натуральном виде.

Итак, готовим вкусный, полезный и оздоравливающий коктейль, благодаря которому посещение туалета начнется по графику, а ЖКТ скажет "спасибо" заботливому хозяину организма. На стакан вкусного лекарства понадобится всего один спелый плод киви, яблоко, банан и шпинат. Кстати, вместо яблока можно взять свежий огурец. Добавляем к горстке фруктов чайную ложку меда и 150 миллилитров воды, все складываем в блендер и взбиваем до консистенции жидкой сметаны.

Если вкус показался слишком скучным, можно добавить в стакан треть чайной ложки ароматной корицы или несколько листиков свежей мяты.

Пить полезный и вкусный смузи следует каждое утро с 8 до 10 часов. Очень быстро благодарный организм настроится на нормальное состояние и заработает без сбоев. ЖКТ будет прекрасным и вы забудете про гастриты, запоры и другие заболевания.

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Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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