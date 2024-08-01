Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вылилось в конфликт

Жители негодуют, что регион вкладывает бюджетные средства в проект, который не нужен населению

В Ростове-на-Дону набирает обороты скандал вокруг нового автовокзала. Он был открыт на месте бывшего аэропорта на окраине города, и теперь пассажиры жалуются, что время в пути по привычным маршрутам значительно увеличилось, а остановки стали менее удобными.

Новый автовокзал открылся в Ростове-на-Дону в конце июня. В городе уже было два действующих автовокзала, необходимости в третьем люди не видели, поэтому сомнения высказывали и ранее. Но им обещали, что прелесть нового транспортного узла они поймут, как только он начнет работу. Действительно, внутри оказалось очень удобно: отремонтированные помещения с хорошей системой кондиционирования, бесплатный Wi-Fi, кафе, комфортные зоны ожидания. Но на этом плюсы для ростовчан и закончились. Тогда как среди минусов: увеличение расхода времени и денег на дорогу.

Дело в том, что новый автовокзал только называется "Центральным". На самом деле он расположен далеко от центра города, и, чтобы до него добраться, нужно пользоваться другим транспортом. Все хорошо, когда есть личный автомобиль. А если приходится пользоваться общественным транспортом, да еще с вещами или детьми, то такая поездка в итоге становится мукой.

При этом новый транспортный узел не улучшил логистику в регионе. Напротив, вместо того, чтобы увеличить разнообразие удобных и доступных маршрутов до разных пунктов назначения, областной Минтранс пошел иным путем. Чтобы загрузить третий автовокзал, в ведомстве стали настойчиво предлагать перевозчикам, которые прежде работали с вокзалов "Пригородный" и "Ростов-Главный", переходить на "Центральный". Мнения же пассажиров и вовсе никто не спросил. Более того, людей даже заранее не предупредили об изменениях в расписании, и многие столкнулись с ситуацией, когда, приехав на "Центральный", они узнавали, что их автобус отсюда больше не ходит.

Причем, как отмечает "Независимая газета", такое лоббирование интересов "Центрального" со стороны областного Минтранса заметно усилилось после того, как его в июне текущего года возглавил бывший ростовский градоначальник Василий Кушнарев, являющийся также вице-губернатором области. Хотя как старые автовокзалы и компании-перевозчики, так и новый автовокзал – это частные предприятия, а не государственные. И тут возникает закономерный вопрос, почему кого-то из них столь явно поддерживают чиновники.

Население и перевозчики опасаются, что старые автовокзалы могут и вовсе скоро закрыться, не выдержав борьбы с конкурентом, которого открыто поддерживают в региональном Минтрансе. К тому же на благоустройство территории вокруг нового логистического узла, в том числе строительство развязок, выделяются значительные бюджетные средства. Это также наводит людей на мысль, что данную локацию планируется усиленно развивать, невзирая на мнение граждан.

Сейчас жители Ростовской области пытаются добиться справедливости, обращаясь с жалобами и просьбами в разные инстанции. Открытые письма уже направлены в адрес главы Следственного комитета России Бастрыкина, генпрокурора Краснова, полпреда РФ в ЮФО Устинова, первого зампреда Совета Федерации Яцкина, губернатора Ростовской области Голубева, председателя заксобрания региона Ищенко. Главное, о чем просят местные жители: чтобы у них была возможность выбирать, какими маршрутами пользоваться, исходя из собственного удобства и возможностей.