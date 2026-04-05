Жена Натана рассказала о его реакции на ее "новое" лицо после операции

Девушка старается выглядеть свежо и молодо

Возлюбленная рэпера Натана Анастасия Швецова вернулась домой из рук пластического хирурга. Девушка решилась на вмешательство, которое сделала в Сеуле. Она решила откровенно рассказать, как изменилась и что думает об этом ее муж.

Звездная супруга призналась, что итоговый результат пока рано оценивать – лицо еще не восстановилось полностью, отеки сохраняются. При этом она уже довольна тем, как выглядит, и чувствует, что изменения пошли ей на пользу. Девушка добавила, что обязательно покажет окончательный результат позже, когда восстановление завершится, и рассчитывает, что это произойдет примерно через месяц.

Поклонники сразу же начали спрашивать о реакции Натана, но ответ оказался неожиданным. По словам Анастасии, супруг отнесся к переменам спокойно и даже почти не заметил разницы. Она отметила, что он обратил внимание лишь на небольшую отечность, но в целом не увидел никаких серьезных изменений.