Комик Белый* рассказал о проблемах с медициной в Германии

Жизнь за границей не такая радужная, как казалось многим

Уехавший из России стендап-комик Руслан Белый* во время выступления неожиданно затронул тему медицины в Германии и поделился своими мрачными наблюдениями на этот счет.

В ходе концерта артист поинтересовался у одного из присутствующих, чем тот занимается, и выяснил, что перед ним врач. После этого хохмач с иронией отметил, что попасть к специалистам в Германии непросто – людям постоянно приходится сталкиваться с трудностями при записи на прием.

Комик решил не отпускать сразу обнаруженного вдруг врача и объявил, что хотел бы воспользоваться случаем и устроить прямо в зале бесплатную консультацию для всех зрителей. Остроумное замечание зал встретил взрывом хохота.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации