Ведущий "России 1" Мацкявичюс пожаловался на страдания из-за работы

Мужчина решил быть откровенным

Телеведущий программы "Вести" на канале "Россия 1" Эрнест Мацкявичюс откровенно рассказал о том, что работа в эфире дается ему совсем непросто. В свежем интервью он признался, что строгий формат подачи новостей сильно его печалит.

Его собеседник, Вячеслав Манучаров, обратил внимание на привычный для телевидения сдержанный и нейтральный стиль, в котором работают ведущие. Мацкявичюс с этим согласился, но пожаловался, что такая манера для него неестественна: он отметил, что в обычной жизни является живым, эмоциональным человеком, и необходимость постоянно держать себя в рамках делает работу психологически тяжелой.

"Да, это форма подачи, от которой я, признаюсь вам честно, страдаю", – объявил ведущий.

Звезда убежден, что современному телевидению не хватает искренности. Он считает, что ведущие могли бы быть более открытыми, чтобы вызывать больше доверия у аудитории.

