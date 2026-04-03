Ведущий "России 1" Мацкявичюс пожаловался на страдания из-за работы

Эрнест Мацкявичюс. Кадр: "Россия 1"
Мужчина решил быть откровенным

Телеведущий программы "Вести" на канале "Россия 1" Эрнест Мацкявичюс откровенно рассказал о том, что работа в эфире дается ему совсем непросто. В свежем интервью он признался, что строгий формат подачи новостей сильно его печалит.

Его собеседник, Вячеслав Манучаров, обратил внимание на привычный для телевидения сдержанный и нейтральный стиль, в котором работают ведущие. Мацкявичюс с этим согласился, но пожаловался, что такая манера для него неестественна: он отметил, что в обычной жизни является живым, эмоциональным человеком, и необходимость постоянно держать себя в рамках делает работу психологически тяжелой.

"Да, это форма подачи, от которой я, признаюсь вам честно, страдаю", – объявил ведущий.

Звезда убежден, что современному телевидению не хватает искренности. Он считает, что ведущие могли бы быть более открытыми, чтобы вызывать больше доверия у аудитории.

Ранее бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший жить в Израиль, с иронией рассказал о своей новой жизни. Он отметил, что цены в стране сильно кусаются: даже поездки на такси обходятся дорого, поэтому приходится частенько ходить пешком.

Источник: Rutube ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей