Предательство и потеря денег: кому из зодиака не повезет в апреле

Некоторым знакам стоит быть особенно внимательными

Некоторым знакам в апреле стоит быть осторожнее. Ошибки на работе могут стоить денег, также возможны конфликты с близкими людьми.

Овен

Финансовые потери возможны из-за поспешных решений. Есть риск вложиться в сомнительное дело или довериться человеку, который не оправдает ожиданий. На работе возможны конфликты. В личной жизни стоит внимательно присмотреться к партнеру – не все слова будут искренними.

Весы

Апрель может принести неприятные сюрпризы, связанные с деньгами. Возможны задержки выплат, неожиданные расходы или неудачные сделки. В окружении может появиться человек, который действует из корыстных мотивов. В отношениях вероятны недоговоренности, которые приведут к разочарованию, если их вовремя не прояснить.

Скорпион

Основной риск – предательство со стороны близкого круга. Это может быть как рабочая ситуация, так и личная история. Финансово месяц тоже нестабильный: лучше отказаться от крупных трат и не давать деньги в долг. В отношениях возможны неприятные разговоры.