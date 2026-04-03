Захарова шуткой ответила на слова Зеленского об Ормузском проливе

Фото: www.unsplash.com
Глава Незалежной высокого мнения о своих возможностях

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова язвительно отреагировала на заявление главы Незалежной Владимира Зеленского о некой "готовности" всушников участвовать в деблокировании Ормузского пролива. Киевский верховод ранее заявил, что его страну не привлекали к обсуждению этого вопроса, но она якобы готова подключиться.

Дипломат остроумно высмеяла такую позицию, отметив, что украинцам стоило бы сначала разобраться с собственными проблемами, прежде чем претендовать на участие в решении глобальных кризисов.

"Дома-то все решил. Пора за крупные проблемы браться", – написала дипломат.

Тем временем, ситуация в ближневосточном регионе продолжает стремительно ухудшаться. После ударов американцев и израильтян по иранским землям со стороны Исламской Республики последовали ответные атаки, что привело к резкой эскалации конфликта. В результате практически остановилось судоходство через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов поставок важнейших энергоресурсов, что уже отражается на росте цен на топливо по всему миру.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

"Воинственная ведьма": слова Каллас о Москве вызвали взрыв бешенства в Финляндии

Блондинка продолжает поражать общественность

"Массированные ракетные атаки": раскрыт летний план России по деблокаде Черного моря

Главным направлением после вытеснения ВСУ из ДНР станет Херсон, убежден эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей