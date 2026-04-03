Глава Незалежной высокого мнения о своих возможностях

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова язвительно отреагировала на заявление главы Незалежной Владимира Зеленского о некой "готовности" всушников участвовать в деблокировании Ормузского пролива. Киевский верховод ранее заявил, что его страну не привлекали к обсуждению этого вопроса, но она якобы готова подключиться.

Дипломат остроумно высмеяла такую позицию, отметив, что украинцам стоило бы сначала разобраться с собственными проблемами, прежде чем претендовать на участие в решении глобальных кризисов.

"Дома-то все решил. Пора за крупные проблемы браться", – написала дипломат.

Тем временем, ситуация в ближневосточном регионе продолжает стремительно ухудшаться. После ударов американцев и израильтян по иранским землям со стороны Исламской Республики последовали ответные атаки, что привело к резкой эскалации конфликта. В результате практически остановилось судоходство через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов поставок важнейших энергоресурсов, что уже отражается на росте цен на топливо по всему миру.

Ранее Зеленский выдал новое наглое требование к Западу.