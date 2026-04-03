Трампа заподозрили в использовании двойника Мелании — фото

Мелания Трамп. Фото: соцсети
Люди сильно удивлены поведением первой леди

После очередного выхода в свет президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп начались любопытные разговоры. На этот раз интернет-дебаты разгорелись после их появления на премьере мюзикла "Чикаго" в Кеннеди-центре – пользователи соцсетей всерьез заговорили о том, что рядом с Трампом могла находиться вовсе не настоящая Мелания.

Как сообщают СМИ, реакция публики в зале оказалась неоднозначной: часть зрителей приветствовала пару аплодисментами, а другая – встретила их свистом. Однако настоящее шоу началось позже, когда в интернете появилось видео с мероприятия. Пользователи стали внимательно рассматривать поведение первой леди и пришли к неожиданным выводам.

Некоторые комментаторы уверены, что внешность и особенно выражение лица женщины рядом с Трампом отличались от привычного образа Мелании. Один из пользователей заявил, что по улыбке можно понять, что это якобы не она, поскольку раньше ее в таком виде никто не видел – мол, настоящая Мелания практически никогда не улыбается.

Другие пошли еще дальше, начав строить целые теории и связывать происходящее с давними слухами о "двойнике" первой леди. Эти разговоры не новы – подобные предположения активно обсуждаются с 2017 года и периодически всплывают вновь. Несмотря на бурные обсуждения, никаких подтверждений этим теориям пока нет.

Источник: The Irish Star ✓ Надежный источник
