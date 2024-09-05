Белый дом: Путин должен "прекратить вмешиваться" в выборы в США

Белый дом обратился с просьбой к Путину
Фото: unsplash.com
Они призвали российского лидера замолчать

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби во время выступления перед журналистами заявил, что народ США – единственный, кто должен определять следующего президента страны. Вместе с этим он призвал президента Владимира Путина "прекратить вмешиваться" в избирательный процесс.

Такое заявление в Белом доме сделали после того, как во время ВЭФ российский лидер указал, что до этого Кремль поддерживал Джо Байдена в президентской гонке, намекнув на его когнитивные проблемы, но теперь надеется на победу Камалы Харрис, поскольку у нее заразительный смех.

"Мы были бы очень признательны, если бы господин Путин а) прекратил говорить о наших выборах и б) прекратил вмешиваться в них", – сказал Салливан.

Владимир Путин также во время выступления добавил, что "если у госпожи Харрис все хорошо", то, может быть, она воздержится от санкций в отношении России.

Во время своего выступления президент высказался и о возможных переговорах с Киевом. Он отметил, что пока найти эффективного варианта решения ситуации не удалось, и нужны новые шаги для достижения долгосрочного мира.

Источник: NDTV
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