Эксперт объяснил принятую Байденом реформу попыткой насолить Трампу

Байден нашел способ вывести Трампа из предвыборной гонки
Дональд Трамп и Джо Байден. Кадр: YouTube.com
Лидер готовит удар накануне выборов

До окончания своего президентского срока Джо Байден планирует провести в стране реформу Верховного суда. На такой шаг он, вероятно, пошел, чтобы серьезно насолить Дональду Трампу и даже вывести его из гонки за кресло главы США. Как это связано – объяснил политолог Евгений Михайлов.

По его словам, сейчас демократы понимают, что теряют свои позиции на предстоящих выборах. Поэтому президент и перешел на "мелочные разборки" со своим предшественником, пытаясь лишить его иммунитета перед американским законодательством.

До конца сложно предугадать, сможет ли Байден протащить принятие инициативы – все же ситуация в США как в политической, так и законодательной сфере остается крайне нестабильной. Однако в случае успеха удар по Трампу будет довольно сильным, учитывая заведенные на него дела, и станет серьезным уроном по его предвыборной кампании.

"Это дополнительный шаг от демократов. Такой удар возможен непосредственно перед выборами, чтобы дать очки Харрис", – заключил эксперт.

При этом далеко не все демократы поддерживают нового кандидата в президенты от своей фракции. Недавно стало известно, что главный инициатор выхода Байдена из гонки, Барак Обама, не в восторге от Камалы Харрис. Оказалось, политик презирает действующего вице-президента за некоторые личные и профессиональные качества.

Источник: Вечерняя Москва
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