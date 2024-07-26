Первый предвыборный ролик Харрис собрал негативные комментарии американцев

"Королева клоунов": одна фраза Харрис вызвала бешенство в США
Камала Харрис. Кадр: YouTube
У политика сомнительная репутация

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис с готовностью заменила в предвыборной гонке за кресло американского лидера выбывающего из большой политики пока еще руководителя страны Джо Байдена. Недавно она выпустила первый предвыборный ролик и буквально одной фразой взбесила американцев.

Стоит отметить, что жители Соединенных Штатов давно не в восторге от политиков, которые управляют страной. Что касается Харрис, ее обращение вызвало шквал критики и собрало уйму негативных комментариев от американцев. Камала начала свою речь со слов:

"Я – Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента США".

Только одна эта фраза жутко взбесила американцев. Они напомнили, что политик выступает за открытые границы в то время, как население США воет из-за засилья мигрантами. Также люди уверены, что при таком лидере уровень бедности станет выше, а показатели инфляции возрастут.

"Ты – Камала Харрис, и ты получила ноль голосов в праймериз демократов", "Ты – Камала Харрис, и у тебя самый низкий рейтинг среди всех вице-президентов в американской истории", "Королева мира клоунов", – пишут рассерженные люди.

К слову, ранее в США испугались полномасштабной войны с Российской Федерацией из-за одной черты характера этого политика.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

В НАТО нашли признаки скорого полномасштабного вторжения России

На этом фоне решили начать подготовку к противостоянию

Киев сделал официальное заявление о переговорах с Россией по завершению СВО

Люди ждут мирного урегулирования конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей