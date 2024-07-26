Первый предвыборный ролик Харрис собрал негативные комментарии американцев

У политика сомнительная репутация

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис с готовностью заменила в предвыборной гонке за кресло американского лидера выбывающего из большой политики пока еще руководителя страны Джо Байдена. Недавно она выпустила первый предвыборный ролик и буквально одной фразой взбесила американцев.



Стоит отметить, что жители Соединенных Штатов давно не в восторге от политиков, которые управляют страной. Что касается Харрис, ее обращение вызвало шквал критики и собрало уйму негативных комментариев от американцев. Камала начала свою речь со слов:

"Я – Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента США".

Только одна эта фраза жутко взбесила американцев. Они напомнили, что политик выступает за открытые границы в то время, как население США воет из-за засилья мигрантами. Также люди уверены, что при таком лидере уровень бедности станет выше, а показатели инфляции возрастут.

"Ты – Камала Харрис, и ты получила ноль голосов в праймериз демократов", "Ты – Камала Харрис, и у тебя самый низкий рейтинг среди всех вице-президентов в американской истории", "Королева мира клоунов", – пишут рассерженные люди.

К слову, ранее в США испугались полномасштабной войны с Российской Федерацией из-за одной черты характера этого политика.